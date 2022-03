Alberta Marques Fernandes regressa aos ecrãs após um ano afastada por doença

O regresso após um ano. Alberta Marques Fernandes volta a apresentar noticiários na RTP, após uma doença a ter afastado do pequeno ecrã.

É com um poema de Miguel Torga que Alberta Marques Fernandes anuncia, no perfil de Instagram, que está de regresso à RTP:

“Recomeça…

Se puderes

Sem angústia

E sem pressa.

E os passos que deres,

Nesse caminho duro

Do futuro

Dá-os em liberdade.

Enquanto não alcances

Não descanses.

De nenhum fruto queiras só metade”.

A jornalista, recorde-se, esteve afastada durante mais de um ano do pequeno ecrã devido a uma doença que não especificou, mas que garantiu que não era grave.

“O tratamento deixa-me com as defesas em baixo, o que significa que tenho de estar muito mais resguardada do que as pessoas normais. O que tenho é de ter cuidado com a minha saúde mental”, garantiu, na altura.