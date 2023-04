Alec Baldwin de volta ao filme “Rust”, após ter disparado tiro que matou Halyna Hutchins

Alec Baldwin e a restante equipa regressam às filmagens do filme “Rust”, 18 meses após o incidente que vitimou Halyna Hutchins.

As gravações do filme “Rust” serão retomadas esta quinta-feira, 20 de abril, após o ator Alec Baldwin ter disparado um tiro que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Segundo a imprensa americana, Baldwin estará de regresso ao “set” duas semanas antes do início de uma audiência no Novo México, que decidirá se o ator deve ser julgado por homicídio involuntário no caso da morte de Hutchins em outubro de 2021.

As filmagens serão retomadas no Yellowstone Film Ranch, em Montana, Estados Unidos, de acordo com Melina Spadone, advogada da Rust Movie Productions.

Há uns meses, Alec fez um acordo com o marido de Halyna, Matt Hutchins, onde estava previsto que as gravações seriam retomadas e que se manteriam os atores principais e o diretor, Joel Souza, que também ficou ferido no incidente ocorrido em 2021.

Com o acordo, Matt Hutchins tornou-se, ainda, produtor executivo da longa-metragem.

Recorde-se que, depois do trágico acidente, Baldwin utilizou as redes sociais para confessar que estava em estado de “choque” por ter disparado o tiro que vitimou Halyna Hutchins, uma “colega profundamente amada”.