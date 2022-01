Alec Baldwin sobre ter atingido mortalmente a diretora de fotografia: “Choque e tristeza”

Alec Baldwin reagiu, esta sexta-feira, 22 de outubro, depois de ter atingido mortalmente a diretora de fotografia do filme “Rust” com uma arma de adereço que não devia estar carregada.

O ator, de 63 anos, manifestou a sua “tristeza” nas redes sociais, confessando estar em estado de “choque” com o que aconteceu durante as filmagens do seu novo filme “western”.

“Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida a Halyna Hutchins, uma esposa, mãe e colega profundamente admirada”, escreveu, no Twitter.

O intérprete revelou que tem estado a ajudar a polícia para descobrir o porquê da arma de adereço estar carregada. Por agora, Alec Baldwin contou que tem mantido o contato com os familiares da diretora.

“Estou em contacto com o seu marido a oferecer o meu apoio a ele e à família. O meu coração está partido por causa do marido, do filho de todos os que conheciam e amavam Halyna”, rematou.