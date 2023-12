Alegações finais de julgamento de Cristina Ferreira previstas para 18 de dezembro

As alegações finais do julgamento que opõe a SIC à apresentadora Cristina Ferreira estão agendadas para dia 18 de dezembro.

Mais um dia de audições de testemunhas no Tribunal de Sintra, onde está a ser julgado o processo que opõe a SIC a Cristina Ferreira. As alegações finais estavam previstas para hoje, mas “continuaram a ser ouvidas testemunhas”, afirmou uma fonte do tribunal à N-TV.

Assim, se a ordem de trabalhos não se alterar, as alegações finais acontecem no próximo dia “18 de dezembro”.

Recorde-se que no processo interposto pela Impresa, detentora da SIC, à apresentadora, diretora de ficção e entretenimento da TVI e administradora executiva da Media Capital, está o pedido de indemnização de 12,3 milhões de euros – inicialmente 20 milhões – exigidos pela estação de Paço d’Arcos ao agora rosto da TVI por ter denunciado o contrato 29 meses antes do término.