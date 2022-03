Alexandra Lencastre recebida por Daniel Oliveira na SIC

Alexandra Lencastre chegou à SIC, esta sexta-feira, e foi recebida pelo diretor de Programas da estação, Daniel Oliveira, que trazia consigo um ramo de flores.

Depois de muitas transferências entre canais, a mudança de Alexandra Lencastre da TVI para a SIC foi a última a ser noticiada. Agora, no seu primeiro dia na nova casa, a atriz teve uma receção acolhedora.

A intérprete tinha à sua espera o diretor de Programas, Daniel Oliveira, e o diretor Executivo, Daniel Cruzeiro. À chegada, Alexandra Lencastre foi fotografada e até teve direito a um ramo de flores.

“Alexandra Lencastre chegou à SIC, como disse, pela porta ‘da verdade, respeito, consideração e transparência’”, pode ler-se na publicação que fez no Facebook Daniel Cruzeiro.

Recorde-se que a atriz está de regresso a uma casa onde já integrou projetos televisivos como “Querido Professor”, “Perdoa-me”, “Fúria de Viver”, “Na cama com” ou “Passeio no Parque”.

“2020, ano de mudança! Entrada numa nova década com uma energia renovada, com esperança, fé e confiança num caminho diferente e no entanto também familiar. Fecho um ciclo do qual me orgulho, não só pelo que colhi e guardei de grandes profissionais, mas também porque dei sempre o melhor de mim. Entro na SIC pela melhor porta – a da verdade, respeito, consideração e transparência. Estou motivada para todos os desafios da minha nova casa e por reencontrar tantos companheiros. Chego com um sorriso nos lábios e uma flor no coração”, disse Alexandra Lencastre.

Por sua vez, a TVI já se despediu publicamente da intérprete, agradecendo os diversos anos de dedicação. “A TVI deve, por certo, bastante ao talento da Alexandra”, pode ler-se num comunicado.

