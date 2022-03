Alexandra Lencastre deixa hospital recuperada da covid-19: “Grata pelo excelente tratamento”

Alexandra Lencastre deixou, esta sexta-feira, 5 de março, o hospital, onde esteve internada com covid-19, durante alguns dias.

A atriz, de 55 anos, contraiu o novo Coronavírus e teve de ser levada para uma unidade de saúde. Agora, quase duas semanas depois do internamento, o representante da intérprete anunciou, em comunicado, que Alexandra Lencastre já teve alta.

“A atriz sente-se grata pelo excelente tratamento que recebeu de todos os profissionais de saúde e pelo conforto da família, dos amigos, dos colegas e de todas as pessoas que a acarinham”, pode ler-se na nota.

“A Alexandra reforça a importância de continuarmos todos a protegermo-nos, cumprindo todas as medidas e normas de higiene e segurança e acredita, por experiência própria, que atuar com prudência pode evitar que contagiemos os outros, bem como afastar formas mais graves da doença, mesmo que não evite que passemos por ela”, concluiu o agente.

Enquanto esteve no hospital, a atriz agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores e, ainda, o trabalho da equipa médica. “Obrigada a todos pelo carinho e pelo cuidado. Obrigada à equipa do Dr. Luís Barreto Campos que me tem tratado tão bem. Obrigado a todos os profissionais de saúde que, todos os dias, têm lutado contra o desconhecido”.

Devido a ter contraído a covid-19, a intérprete teve de ser afastada da novela “Amor, Amor” porque se encontra em processo de recuperação, tal como adiantou a SIC.