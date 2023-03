Alexandra Lencastre desmente dívidas em clínica de estética

Alexandra Lencastre negou na manhã desta quarta-feira quaisquer dívidas na sequência da inauguração de uma clínica de estética.

A revista “TV Mais” desta semana revela que Alexandra Lencastre abriu uma clínica de estética em 2022 e que terá, entretanto, fechado portas e a publicação ouviu ainda uma antiga funcionária, que reclama dois mil euros à atriz da SIC.

Através do seu agente, Alexandra Lencastre nega esta alegada dívida. “A Alexandra pautou toda a sua vida pelo cumprimento exemplar de todas as obrigações legais, financeiras e morais que qualquer pessoa que viva em sociedade deve ter”, começa por referir o comunicado que chegou à Imprensa.

“Comprou, em dezembro de 2021, uma clínica de estética que não chegou a inaugurar por se ter debatido, entretanto, com todos os problemas que se tornaram públicos”, acrescenta na missiva o agente da “diva” das novelas.

Entretanto, e ao contrário do que estava previsto, Alexandra Lencastre não se vai estrear esta noite como DJ no espaço Purex, no Bairro Alto, em Lisboa.