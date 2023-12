Alexandra Lencastre “finta” Cristina Ferreira e revela estreia do “Dança com as Estrelas”

Cristina Ferreira bem tentou esconder a data de estreia do “Dança com as Estrelas”, mas foi “fintada” por Alexandra Lencastre, que contou tudo.

Apesar do secretismo decretado por Cristina Ferreira, já é conhecida a data de estreia do “Dança com as Estrelas” na TVI: dia 6 de janeiro de 2024.

Em declarações à N-TV, na apresentação do formato, em Marvila, Lisboa, a diretora de ficção e entretenimento do quarto canal tinha prometido “algum mistério em relação a quem é que é convidado”.

Mas Cristina Ferreira foi “apanhada na curva” pela jurada Alexandra Lencastre. “Vamos voltar. Dia 6 dance comigo”, escreveu a atriz, que está a gravar a novela “Cacau”, nas redes sociais.

Alexandra Lencastre deu, assim, um trunfo precioso à concorrência e a Daniel Oliveira, diretor da SIC, que ficou a saber da data de estreia e pode agora afinar melhor o programa que aí vem na estação de Paço de Arcos: “Um dia na Quinta”.