Alexandra Lencastre não regressa às gravações de “Amor Amor”

Depois de ter sido internada devido a complicações na sequência da infeção da covid-19, Alexandra Lencastre não irá regressar às gravações de “Amor Amor” (SIC).

A recuperar depois de ter testado positivo ao novo Coronavírus e de ter sido hospitalizada na sequência do agravamento dos sintomas da doença, a atriz, de 55 anos, está afastada das gravações da novela “Amor Amor”, da estação privada.

“A atriz Alexandra Lencastre encontra-se em recuperação da Covid-19, processo que infelizmente se vai tornar incompatível com as gravações da novela ‘Amor Amor’, cujas gravações estão na reta final”, anunciou o canal numa publicação no Instagram.

“Assim que estiver recuperada, Alexandra Lencastre integrará o próximo projeto de ficção nacional da SIC. A SIC deseja-lhe as rápidas melhoras”, pode ler-se ainda.

A também apresentadora ia ser uma das protagonistas do projeto mas o estado emocional fragilizado afastou-a do papel, que acabou por ser entregue à atriz Luísa Cruz.