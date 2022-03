Alexandra Lencastre pede desculpa aos pais em lágrimas

A apresentadora do programa da SIC “Estamos Aqui” esteve à conversa com Júlia Pinheiro e emocionou-se quando recebeu uma carta do pai, um homem com quem teve uma relação distante.

Em lágrimas. Foi assim que Alexandra Lencastre ficou no programa “Júlia” (SIC), depois de a apresentadora ter lido uma carta escrita pelo pai. Visivelmente emocionada, a atriz e condutora do programa solidário “Estamos Aqui” foi surpreendida com uma carta de Jacinto Pedrosa, que não queria que a filha seguisse a carreira de atriz.

Depois de ter ouvido as palavras ternas do progenitor lidas por Júlia Pinheiro, Alexandra Lencastre chorou e pediu desculpa aos pais “que nunca tinham dito isto, de uma forma tão bonita”.

“Peço desculpa, pai e mãe… Nunca percebi que o vosso apoio e a vossa partilha fosse assim tão funda e peço desculpa porque pensava que vocês não ligavam muito. Amo-vos”, declarou, em direto para a câmara.

No programa, Alexandra Lencastre ouviu mensagens das filhas e do ex-marido, o ator Virgílio Castelo, de quem ficou amiga.