Alexandra Lencastre troca palacete na capital por mansão milionária em Sintra

Uma mansão milionária de quatro mil metros quadrados foi a nova aquisição de Alexandra Lencastre, que abandonou o palacete que tinha em Lisboa.

Alexandra Lencastre esteve cinco anos a morar num palacete em Lisboa, na zona de Penha de França. Contudo, já abandonou o local e rumou a algo mais luxuoso. Segundo a “TV Guia”, a atriz mudou-se para Galamares, em Sintra, onde adquiriu uma mansão milionária, com mais de quatro mil metros quadrados.

De acordo com a publicação, a atriz que voltou recentemente à TVI começou à procura de uma casa nova enquanto gravava “Flor Sem Tempo”, ainda na SIC, por sentir-se sozinha no centro de Lisboa e para estar mais perto do amigo Diogo Infante.

Assim, terá deixado o palacete na capital “por uma grande quantia”, que fez a atriz ganhar “três vezes mais do que pagou”, revelou uma amiga de Alexandra à publicação. A nova aquisição terá custado acima de um milhão de euros.

A nova habitação é composta por um terreno que se estende por mais de quatro mil metros quadrados e uma casa completamente renovada. A casa principal tem, pelo menos, seis quartos e quatro salas. No anexo, encontram-se ainda mais três quartos e um salão.

Recorde-se que, há poucos dias, a “diva” das novelas falou sobre a família numa entrevista intimista a Manuel Luís Goucha.