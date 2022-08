Alexandra Lencastre vive drama e perde milhares de euros

Alexandra Lencastre vive um drama pessoal depois de ter perdido milhares de euros com o ex-namorado, Nuno Fernandes.

A atriz, de 56 anos, terá emprestado ao longo da sua relação amorosa de um ano milhares de euros a Nuno Fernandes, segundo a “TV Mais”. Até ao momento, a intérprete ainda não recuperou o dinheiro.

A mesma publicação avançou, de acordo com uma amiga da atriz, que o dinheiro fazia parte das poupanças de Alexandra Lencastre. Agora, a artista tem medo de não conseguir ajudar as filhas no futuro.

O namoro entre a atriz e o empresário tornou-se “insustentável” devido à questão monetária. Alexandra Lencastre terá começado “a fazer as contas” e sentiu-se “enganada” por Nuno Fernandes.

Recentemente, a profissional da SIC falhou a festa de verão do terceiro canal. Contudo, a intérprete justificou a sua ausência. “Uma alergia impede-me de estar na festa de verão”, escreveu.

O evento decorreu no Cuá Cuá Club, na Quinta do Lago, e a passadeira vermelha recebeu estrelas como Cláudia Vieira, Sara Matos, Andreia Rodrigues e Diana Chaves.