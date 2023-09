Alice Alves junta-se ao painel de apresentadores do “Big Brother”

Alice Alves irá conduzir o “Última Hora”, formato que irá para o ar às 18 horas, com o objetivo de dar os últimos acontecimentos da casa do “Big Brother”.

O “Big Brother” está a poucos dias do regresso, por isso, nos últimos tempos, são várias as notícias avançadas acerca do formato. Alice Alves contou, durante o “Palácio das Estrelas”, que irá juntar-se ao painel de apresentadores e conduzir o “Última Hora”, formato que irá para o ar às 18 horas e terá como objetivo atualizar os telespectadores dos últimos acontecimentos nas casa mais vigiada do país.

As portas do “Big Brother” abrem já no próximo domingo, 10 de setembro, e a condução da gala está ao encargo de Cristina Ferreira. Bruna Gomes e Flávio Furtado irão juntar-se à anfitriã, como comentadores das galas em direto.

Já os diários vão ser conduzidos por Mafalda Castro e Marta Cardoso. “Os finais de tarde serão apresentados por Mafalda Castro, no ‘Diário do Big Brother’. Marta Cardoso assume o período da noite com o ‘TVI Extra’”, referiu a estação de Queluz de Baixo em comunicado.

O “Big Brother” conta, este ano, com um prémio chorudo. O vencedor irá levar para casa 100 mil euros, valor que já não é atingido há várias edições.