“All You Need is Love”, com Fátima Lopes e João Paulo Sousa, já tem data de estreia

O programa “All You Need Is Love” está prestes a estrear-se na SIC, de forma regular. A estação privada anunciou, esta quarta-feira, 1 de fevereiro, a data nas redes sociais.

O formato do terceiro canal apresentado por Fátima Lopes e João Paulo Sousa vai para o ar a 11 de fevereiro, após ter tido uma primeira emissão esporádica a 9 de outubro do ano passado.

“Em contagem decrescente para o dia mais romântico do ano, chega o programa que vai apaixonar o país. ‘All You Need Is Love’ estreia sábado dia 11. Na sua SIC.”, pode ler-se na publicação.

No “All You Need is Love” a equipa de produção percorre Portugal à procura de encontros e reencontros entre casais.

Antes de Fátima Lopes foi a atriz Lídia Franco a apresentar o formato, cuja música é um dos maiores sucessos dos Beatles. O programa foi emitido pelo terceiro canal entre 1994 e 1997.