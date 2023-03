“All You Need is Love” despede-se neste sábado

Apresentado por Fátima Lopes, o programa “All You Need is Love” despede-se dos telespetadores neste sábado.

Recuperado por Daniel Oliveira para celebrar os 30 anos da SIC, o programa “All You Need is Love”, apresentado por Fátima Lopes, vai para o “ar” pela última vez neste sábado.

Segundo o “site” “Holofote”, o formato vai ser exibido perto das 23.00 H, a seguir ao “Terra Nossa”, de César Mourão.

Fátima Lopes continua, no entanto, em antena ao fim de semana com o programa “Caixa Mágica”.

“Amei fazer o programa e esse prazer ninguém me tira. Não penso que seja uma derrota, mas sinto frustração por as pessoas não gostarem”, disse Fátima Lopes a propósito das audiências do “All You Need is Love”, que ficaram abaixo do esperado.

No Instagram, acrescentou: “O ‘All You Need Is Love’ é sobre isto: abraços cheios de afeto. E o amor entre casais com histórias lindas, entre irmãos que demonstram ser os melhores amigos e pais e filhos que nos derretem o coração!”