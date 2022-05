“All You Need Is Love” volta à antena da SIC após mais de 20 anos

“All You Need Is Love”, da SIC, está de regresso à antena depois após mais 20 anos de ausência. As inscrições já estão abertas.

O terceiro canal anunciou, no perfil de Instagram, através de um vídeo promocional, que o formato televisivo que marcou a carreira de Fátima Lopes volta ao pequeno ecrã.

“O ‘All You Need Is Love’ vai estar de novo no ar, passados mais de 20 anos! E neste regresso à SIC feito com muito amor, pedimos-lhe as suas melhores histórias e as declarações mais surpreendentes”, pode ler-se.

Até ao momento, ainda não foi divulgado o apresentador do programa. No entanto, segundo a revista “TV 7 Dias”, Fátima Lopes foi a escolhida pelo diretor de Programas, Daniel Oliveira, para conduzir o formato novamente.

Recorde-se que no “All You Need is Love” a equipa de produção percorre Portugal à procura de encontros e reencontros entre casais.

Antes de Fátima Lopes foi a atriz Lídia Franco a apresentar o formato, cuja música é um dos maiores sucessos dos Beatles. O programa foi emitido pelo terceiro canal entre 1994 e 1997.

Fátima Lopes voltou, recentemente, à SIC para apresentar o programa dos sábados à tarde “Caixa Mágica”.