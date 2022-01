Almeno Gonçalves estreia-se como produtor na série “Vento Norte” (RTP1)

A RTP1 prepara-se para estrear a 14 de abril na grelha a série de época ficcional “Vento Norte”, que foi gravada no Norte de Portugal e marca a estreia de Almeno Gonçalves como produtor.

A estação pública de televisão apresentou, esta segunda-feira, 5 de abril, a série criada por João Lacerda Matos, Almeno Gonçalves e João Cayatte que conta a história dos “Mello”, uma família aristocrata do Minho, no início do Século XX.

Na apresentação da série aos jornalistas, o ator, que se estreia também nas lides da produção, mostrou-se realizado com o resultado final, agradecendo a confiança por parte da RTP.

“Foi um projeto fantástico que nós conseguimos transformar em dois meses e meio […]. Foi um prazer muito grande sobretudo trabalhar com três amigos, porque a ideia surgiu de três amigos – um dramaturgo, um escritor, ao qual se juntou mais tarde a Raquel”, explicou.

“Estivemos praticamente três meses em confinamento, onde a equipa fez um esforço muito grande […] mas, de alguma maneira, conseguimos resolver esta questão que nós não sabíamos muito bem o que era esta coisa da pandemia e correu-nos muito bem”, prosseguiu o ator sobre o período de gravações em Braga.

“O apoio das autarquias foi fantástico e essencial para termos projetos desta natureza. E tenho agradecer em especial à RTP pela confiança que depositaram em mim para poder levar a bom porto este projeto”.

O diretor de Programas da RTP, José Fragoso, deixou elogios a Almeno Gonçalves: “Até há um ano nunca tinha produzido uma série e nós encontrámo-nos em várias situações e eu percebi que o Almeno estava a fazer um esforço grande para se pôr na pele do produtor. Porque o papel de produtor era diferente daquele que ele tinha tido até agora como ator. […] Ele teve de fazer um desdobramento desse papel para ir à procura de financiamento, recursos, espaço e pessoas. […] Havia uma certeza de que o Almeno põe a carne toda no assador.”

Sobre a série, o diretor espera que sirva para construir um “património audiovisual”. “O que nós pretendemos é que esta seja mais uma série com sucesso na nossa grelha da RTP1. […]. Nós com estes projetos estamos a garantir que deixamos um património audiovisual para a frente. Esta história incide sobre um momento da história de Portugal que é menos conhecido e nós estamos a dar voz a essa situação histórica”, adiantou José Fragoso.

A atriz Eva Barros mostrou-se rendida ao projeto “incrível”, no qual chegaram a gravar dez cenas por dia ao longo de dois meses. “Foi um projeto incrível. Aqueles dois meses e meio que tivemos em Braga foram… Só quem os viveu é que consegue perceber a intensidade com que eles foram vividos porque éramos nós ali a viver aquilo. Foi muito gratificante”, afirmou.

Já Ana Zanatti ficou com pena de ter interpretado uma personagem de curta duração em “Vento Norte”. “Tenho pena de […] o meu papel ser mais curto e não me ter permitido ter estado tanto tempo com uma equipa tão fantástica. […] A coesão e a forma como todos estavam muito interligados. […] Gostaria muito que esta série tivesse continuidade”, disse.

Com produção da RTP e realização de João Cayatte, “Vento Norte” conta com um elenco constituído por 66 atores, 20 deles oriundos de Braga, e onde participam muitos intérpretes como Almeno Gonçalves, Natália Luiza, Joana de Verona, Sisley Dias, Iris Cayatte, António Melo, Ana Zanatti, Rodrigo Tomás, Teresa Faria, Margarida Carpinteiro, Ruben Rios, entre outros.

A série mostra a cidade de Braga para conhecer os seus monumentos mais importantes, os seus costumes, o seu passado industrial e religioso, a vida dos locais, as suas contradições e as suas virtudes.