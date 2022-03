Amamentação no campo: Andreia Rodrigues leva a filha para as gravações do “Agricultor”

Depois de ter estreado neste domingo com grande sucesso, “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” (SIC) continua na ordem do dia, agora pela dedicação total ao formato da apresentadora, Andreia Rodrigues.

Estreou a ganhar nas audiências no passado domingo e um dos segredos da nova temporada de “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” (SIC) pode bem ser a dedicação de Andreia Rodrigues. É que a recém-mamã leva a filha mais nova, Inês, para as gravações, a quem dá de mamar entre os trabalhos.

“Sobre estes dias… de amor, no campo! (Entre gravações)”, começou por situar no tempo a mulher do apresentador e diretor da SIC Daniel Oliveira.

“No Dia da Criança é importante lembrar que as crianças precisam de correr, brincar, sentir a vida, serem livres, contactar com a natureza!”, conclui Andreia Rodrigues. Os dois comunicadores são ainda pais de Alice, de três anos.

Recorde-se que recentemente também Joana Santos confessou à N-TV ter levado a filha, Mia, para as gravações das novelas que integrou.