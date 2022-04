“Amar Demais” chega à TVI a 14 de setembro

A novela “Amar Demais” chega à antena da TVI a 14 de setembro. A trama de Maria João Costa é protagonizada por Fernanda Serrano, Ana Varela e Graciano Dias.

Já se pode ver o vídeo promocional da nova história que vai ser transmitida no quarto canal. As imagens revelaram que “Amar Demais” estreia-se na grelha a 14 de setembro, depois do “Big Brother – A Revolução”.

A história acompanha a vida de “Zeca” (Graciano Dias) que, a troco de dinheiro, vai parar à prisão no lugar da mãe, que sofre de uma doença grave. Na prisão, o homem percebe que só vai receber metade do montante.

Além dos protagonistas, também fazem parte deste elenco Sofia Ribeiro, Ricardo Carriço, Sérgio Praia, Ana Guiomar, Joaquim Nicolau, João Lagarto, Sofia Nicholson, Susana Arrais, entre outros.

Cristina Ferreira, lembre-se, marcou presença e discursou na apresentação da nova novela do canal. “Chego no momento em que todos ficarão a conhecer uma história que guarda muitas outras e onde o amor é a personagem central. Está tudo certo”, disse, na altura.

