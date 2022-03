“Amor à Vida” vence “O Preço Certo”

A novela da Globo “Amor à Vida”, transmitida esta quarta-feira pela SIC, liderou, no universo dos canais generalistas e bateu o líder “O Preço Certo”.

A trama brasileira obteve 21,6% de share e 9,3% de audiência média, o que corresponde a 882 mil e 900 telespetadores.

O episódio de ontem foi o mais visto de sempre desde a estreia da novela a 21 de outubro de 2019 na antena da SIC.

Desde sexta feira que a estação transmite a novela entre as 18h e as 20h ocupando assim o horário de acesso ao “Jornal da Noite” e ontem a novela liderou, no universo dos canais generalistas, no horário das 19 horas com os mesmos 21,6% e 10,0% de audiência média, o que corresponde a 947 mil e 500 telespetadores, vencendo assim “O Preço Certo” na RTP1 e ao “Ver P’ra Crer” na TVI.

No caso do programa conduzido por Fernando Mendes, “O Preço Certo” é, com regularidade o formato líder de audiências no seu horário”.

