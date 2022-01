Amor de Diana Chaves e César Peixoto inspira coleção de jóias

Diana Chaves é o rosto da nova coleção da “Anjewels”, uma linha de jóias que agora lança peças alusivas ao Dia dos Namorados.

A grande inspiração para a criação desta linha foi uma tatuagem que Diana Chaves e César Peixoto partilham como símbolo do seu amor. A “Angewels” lança assim uma coleção com peças personalizadas para homem e mulher.

“A coleção ‘Give a Little Bit’ representa a partilha do amor. Dar um pouco de ti, da tua atenção, do teu tempo e do teu amor a uma pessoa especial. A parte que é partilhada cria um espaço vazio, que forma um coração quando se junta com o espaço vazio da pessoa amada”, pode-se ler na nota de imprensa.

De seguida é explicado o papel da atriz em todo o processo. “A Diana Chaves teve um papel essencial no desenvolvimento deste projeto, onde uma das peças foi inspirada na tatuagem de uma pulseira, que a Diana e o César partilham”, lê-se.

A marca explica ainda a importância do nó perene nas suas peças: “O nó perene é um símbolo celta, é um nó que nunca se desfaz. Representa a união e o amor eterno entre duas pessoas, que vai além do tempo e do espaço”.

O valor das pulseiras e colares variam entre os 64.80€ e os 69.80€.