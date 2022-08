“Amor pelo produto” e “seriedade nas piadas”: “Pôr do Sol” volta hoje aos ecrãs

Depois de uma primeira temporada que conquistou o público, a família “Bourbon de Linhaça” regressa hoje aos ecrãs da RTP1. Argumentista e protagonista explicam o sucesso da série que satiriza as novelas.

A primeira temporada de “Pôr do Sol” foi um sucesso tão grande – e inesperado para os autores e atores -, que aos recordes de audiência na RTP, RTP Play e à exibição na plataforma de “streaming” Netflix se juntou um “merchandising” como há muito não se via: começaram a aparecer as canecas ou as t-shirts com algumas frases desta série que faz uma paródia das novelas – como “Comissão Nacional de Proteção de Agrobetos” ou “Santas Tardes, Classe Operária” -, e, entre os fãs mais fanáticos, há quem tenha batizado a tartaruga de “Felt”. Para quem não está familiarizado com a palavra, “felt” quer dizer “bolas” ou “fogo” e é a palavra mais utilizada no bairro da série por “Tó Mané”, papel desempenhado pelo ator António Melo.

Mas qual é o segredo para esta série ter ganho uma legião enorme de fãs, que aguardam, ansiosamente, pela estreia da segunda temporada esta noite, na RTP1: “Amor pelo produto” e “seriedade nas piadas”, defendem a protagonista, a atriz Gabriela Barros e o guionista, Henrique Dias.

“O segredo para uma segunda temporada na RTP1 que também promete? O grande amor, não só pelo produto, como entre os atores e equipa técnica. Depois, houve mesmo harmonia: parece mentira, mas existiu mesmo felicidade a fazer este projeto, além de um toque de génio de quem escreveu”, diz Gabriela Barros à N-TV.

“O Henrique Dias elevou a fasquia da escrita. O molde já estava feito e ele decidiu exponenciar o que já estava muito bom. Foi tudo demais. Fazer cenas foi tipo os ‘Jogos sem Fronteiras’ para os atores, foi mesmo muito difícil e eu pensei: ‘ele está a tornar isto cada vez mais impossível!’”, acrescenta. “As situações eram absurdas e o texto muito difícil de dizer com cara séria!”

Segundo Henrique Dias, é precisamente aqui que reside um dos segredos do sucesso. “O humor, quando se faz, tem de ter graça para os outros e não para quem o está a fazer”, diz o guionista. “É algo que dá muito trabalho, é pesado, sério e contrasta com aquele o humor, contra o qual não tenho nada contra, em que o ator se diverte”. Henrique Dias resume: “Aposta-se na seriedade da piada e quem a diz acredita mesmo nela”.

Em segundo lugar, o autor destaca que a série “foi buscar a cultura popular, que toda a gente conhece”: “O IC 19, o Game Boy, ‘O Preço Certo’, são coisas muito populares”.

Para Gabriela Barros, o sucesso e a recepção do público foram tão grandes que só são comparáveis à série juvenil mais bem sucedida de sempre. “Não desmerecendo os outros trabalhos que fiz, não tinha chegado a tanto público desde os ‘Morangos com Açúcar’. Vejo mesmo fanatismo, é um público muito específico. Não tinha um clube de fãs há mais de dez anos, vejo memes, o ‘viralizar’ na internet, pessoas a fazer merchandising da marca… acho que é um sucesso em várias frentes e é inesperado”, conta a intérprete, que dá vida às gémeas “Matilde” e “Filipa” Bourbon de Linhaça.

Quanto a “spoilers” para a noite desta segunda-feira… nenhum. “Só posso dizer que continuam as aventuras nas cavalariças e nos lagos da herdade do Pôr do Sol. Vai haver o mesmo amor… mas com outros amores e alguns desamores. É um drama ao mais alto nível”, promete Gabriela Barros.

Além do novo guião, a segunda temporada tem alguns nomes conhecidos que se juntam aos protagonistas Diogo Amaral, Marco Delgado, Manuel Cavaco ou Sofia Sá da Bandeira: José Mata e Dalila Carmo estão entre os atores que vão entrar na série que faz paródia das novelas.

“Saí da minha zona de conforto e acho que nunca tinha feito nada semelhante. É um tipo de humor que não estamos habituados e uma nova experiência para toda a gente. E foi um convite inesperado, uma surpresa muito boa”.

“Não posso deixar spoilers, mas é uma participação muito especial para mim. Poder trabalhar com o Manuel Pureza (realizador) num projeto desta natureza, nesta sátira de novelas, é um privilégio e sinto-me muito feliz. Ele ligou-me a um domingo à hora de almoço e aceitei na hora!”, remata a atriz.