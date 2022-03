Ana Arrebentinha e coisas de mulher à lupa

Ana Arrebentinha vai percorrer o país com novo espetáculo, a que se chama “humor de observação”, e dará um pulo à Suíça.

São “Coisas de mulheres” as responsáveis por uma hora bem passada, com Ana Arrebentinha a dominar o palco do início ao fim do espetáculo. A comediante iniciou a digressão no Estúdio Time Out, em Lisboa, via à Suíça (Genebra, no dia 22) e volta para atuar em Leiria (a 1 de março), Estoril (6 e 7 de março), Porto (27 e 28 de março), Paredes (8 de maio) e Maia (9 de maio).

Em Lisboa, onde começou o “tour”, a artista de “stand up” do “Levanta-te e Ri” (SIC) e ex-comentadora da “Casa dos Segredos” (TVI) pôs duas dezenas de famosos a sorrir, entre eles Cinha Jardim, Mónica Jardim, Paula Luís, Tiago Castro ou Susana Borges.

As piadas são sobre o dia-a-dia das mulheres, os amores, desamores, vícios, desejos, percalços e sexo.

“A estreia tem uma coisa má que é a adrenalina. Vamos com o ‘power’ todo, mas acabou por passar rápido”, referiu à N-TV no final do espetáculo.

“São coisas de mulheres, mas também de homens. O meu espetáculo tem a ver com a vida feminina, a relação com os homens, como eles se comportam. É um humor de observação que andei a fazer nos últimos tempos”, prosseguiu.

Ana Arrebentinha garante ainda que tem “todas as características das mulheres” que retrata. A fazer stand up “há quase dez anos”, esta arte dá-lhe bagagem para a digressão: “Isto permite-me ter alguma ginga de improviso, se alguma coisa não correr bem!”