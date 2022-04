Ana Barbosa, vencedora do “BB21”, vai estrear-se como repórter no “Somos Portugal” (TVI)

Ana Barbosa aceitou o desafio e vai estrear-se como repórter convidada do programa “Somos Portugal”, da TVI, na emissão deste domingo à tarde, 3 de abril.

A vencedora do “reality show” “Big Brother 2021” prepara-se para integrar o elenco de apresentadores do programa, que este domingo é emitido a partir de Óbidos, composto por Santiago Lagoá, Mónica Jardim, Ben e Fanny Rodrigues.

“Vai ser um estrondo! Conto com todos vocês para me acompanharem nesta viagem que vai ser um divertimento pegado e uma risota sem fim!” escreveu aquando do anúncio da novidade.

“Óbidos eu sei que tenho muito chocolate na Suíça mas o que é português tem mais sabor!” concluiu, em jeito de brincadeira.

Mais tarde, Ana Barbosa agradeceu a oportunidade à TVI. “Depois da tempestade vem a bonança. Foi das melhores novidades que me podiam dar nestes últimos tempos. A sorte protege os audazes e a sorte trabalha-se e muito! Só quero agradecer esta oportunidade!” salientou, nas redes sociais.