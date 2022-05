Ana Bola e o sexo aos 69 anos: “Nem sequer tenho vontade”

Ana Bola revelou que aos 69 anos já não tem interesse em ter relações sexuais com o companheiro. Nesta altura, a humorista prefere “intimidade e ternura”.

A intérprete, que integra o elenco da novela “Rua das Flores”, emitida pela TVI, começou por apontar que o sexo ao longo de uma relação é uma “coisa importantíssima” para o casal.

“O sexo é obviamente uma coisa importantíssima. Ou, pelo menos, durante uma boa parte da vida. Tem a ver com os nossos desejos, determinados por hormonas”, disse, em entrevista à revista “Cristina”.

De seguida, a atriz falou sobre “sexo solto”. “Já não sei o que é sexo solto, só por ser, mas acho bem. Pode ser, porque não? É assim, estão a falar com uma pessoa que já passou isso tudo. Hoje em dia, o que tenho com o meu marido é uma enorme intimidade e, sobretudo, uma relação muito mais carinhosa do que sexo”, adiantou, referindo-se ao casamento de mais de 40 anos com Zé Nabo.

Sobre a maneira de ter as relações, Ana Bola esclareceu que a partir de certa idade as coisas “esmorecem um bocadinho”. “São substituídas pela tal intimidade, pela tal ternura, por coisas mais leves, também não me posso partir toda. Não me convém nada”, brincou.

Aos 69 anos, a comediante admitiu que não tem vontade de ter sexo: “Nem sequer tenho vontade. Aliás, o nosso corpo está feito dessa maneira. Não é por acaso que as mulheres têm a menopausa”.

No fim, a profissional da TVI destacou que existem “muitas alternativas à falta de hormonas”. “As nossas mães, coitadas, não tinham tratamentos para a menopausa. Quer quisessem, quer não, e a menos que os maridos fossem muito compreensivos, tinham sexo sem vontade, sem prazer”, salientou. “Isso mudou muito, felizmente. Hoje em dia, para ser franca, não é bem o sexo que me interessa. Mas já me interessou e muito”, rematou.