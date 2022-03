Ana Catarina Mendes substitui Jorge Coelho na “Circulatura do Quadrado”

Ana Catarina Mendes vai integrar o painel de comentadores do programa “Circulatura do Quadrado”, da TVI 24, em setembro, substituindo Jorge Coelho, que alegou razões da vida pessoal e profissional para não continuar.

A líder do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) foi a primeira escolha, por unanimidade, dos restantes membros do painel. A deputada aceitou o lugar ao lado de António Lobo Xavier e José Pacheco Pereira e que pertenceu a Jorge Coelho durante 12 anos.

O moderador Carlos Andrade adianta que “a escolha de uma mulher, apesar de não ter sido critério, é muito positiva e vem reforçar um espaço que, pela sua matriz fundadora, se quer de espíritos livres”.

O programa “Circulatura do Quadrado” regressa à TVI 24 na primeira quarta-feira de setembro.