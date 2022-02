Ana Catharina desolada com a morte do pai: “Tenho uma sensação de impotência”

Ana Catharina reagiu, pela primeira vez, este domingo, à morte do pai. A participante brasileira diz que vive uma sensação de “impotência”.

A concorrente do “Big Brother 2020” soube por duas amigas da morte do pai e foi apoiada por uma psicóloga dentro da mansão da Ericeira. Estes momentos não foram gravados. “Sabemos a linha de um ‘reality’”, explicou Cláudio Ramos na noite de domingo aos telespetadores, durante a Gala.

“O meu coração vai indo, está mais calmo. É muito estranho porque quando recebi a notícia cheguei a uma sala onde estavam duas amigas. Estavam com máscaras e eu fiquei feliz. Mas comecei a achar estranho porque não tinha ganho nada e a Fabiana disse que o meu pai faleceu há uma semana, mas a minha avó não queria que eu soubesse para eu não desistir do programa. A minha mãe resolveu contar-me”, recordou a participante, em conversa com Cláudio Ramos.

“Não morava desde cedo com o meu pai, ele sempre teve a saúde frágil, mas falávamos, sempre me preocupei com ele. É estranha a sensação de estar noutro país. Não ia ter tempo de ir ao Brasil nem abraçar a minha avó. Tenho uma sensação de impotência, não posso fazer nada”.

“Aqui dentro sinto-me protegida, se saísse ia ter de enfrentar muita coisa. É estranho estar a sofrer e estar tanta gente a ver”, concluiu.

Diogo também participou na conversa e contou a Cláudio Ramos o estado de espírito da namorada: “Ela está frágil, mas muito apoiada por nós e pela produção. Tem os momentos dela, difíceis, e está no processo dela. Passou-me tudo pela cabeça, menos esta notícia. Estou disponível para ela. Os participantes uniram-se”, rematou.

Entretanto, Ana Catharina foi a quarta e última finalista votada pelo público e junta-se, desta forma, a Diogo, Soraia e Sandrina.