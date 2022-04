Ana Catharina, do “BB2020”, revela abuso sexual: “Só me lembro de acordar no quarto dele”

A ex-concorrente do “Big Brother 2020” recordou o abuso sexual que sofreu durante a adolescência. Só agora o conteúdo das imagens foi tornado público.

Ana Catharina contou, na rubrica “Curva da Vida”, do “Big Brother 2020”, que foi abusada sexualmente e que apenas se lembra de ter acordado no dia seguinte desesperada no quarto do abusador.

“Lembro-me que ele me deu uma coisa para beber. Só me lembro de ter acordado no dia seguinte, no quarto dele desesperada, não sabia onde estava. A primeira reação foi negar”, disse a brasileira, durante a rubrica do “reality show”, imagens que não foram transmitidas porque o pai tinha morrido.

A participante brasileira, namorada do concorrente Diogo, já tinha contado este episódio a Noélia durante o “Big Brother 2020”.

Recorde-se que Ana Catharina ocupou a quinta posição no formato da TVI.

LEIA TAMBÉM: