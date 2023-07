Ana Guiomar: “Antipática? Nunca tive um feitio espetacular, mas é injusto”

A atriz reage pela primeira vez às críticas de “antipatia” feita por habitantes da aldeia onde é gravada a novela “Festa é Festa”.

Além de liderar, confortavelmente, as audiências nas noites da TVI, a novela “Festa é Festa” tem sido alvo de atenção após alguns habitantes da Aldeia Galega da Merceana, onde é gravada a produção, terem eleito as atrizes Ana Guiomar e Catarina Avelar como as mais “antipáticas”.

No programa “Em Família”, da estação de Queluz de Baixo, a atriz que dá vida à personagem “Glória”, Catarina Avelar, foi mesmo criticada por uma habitante, que elegeu Pedro Teixeira, Ana Brito e Cunha e Maria do Céu Guerra como os mais “simpáticos”.

“Não foram ‘pessoas’, que nos chamaram ‘antipáticas’, foram pessoas específicas”, reage Ana Guiomar, em declarações à N-TV, à margem da Festa Verão da TVI, numa alusão a serem habitantes da fictícia aldeia da Bela Vida.

“Mais do que me dizerem isso – para mim não quero saber – dizerem da Catarina Avelar é altamente cruel e até um pouco triste”, acrescenta a “Aida” da novela, que justifica: “A Catarina Avelar não é nada antipática, até pelo contrário, às vezes está mais cansada, é uma senhora de 84 anos que nem sequer vê bem ao longe, portanto isso é só descabido”.

Ana Guiomar acrescenta que nem tem gravado na Galega da Merceana. “Eu não vou à aldeia das gravações aí há uns cinco meses. Nunca tive um feitio espetacular, mas a verdade é que acho que é um bocadinho injusto, mas tudo bem, é a opinião deles…”, explica.

Ana Guiomar refere que, com o trabalho, os atores podem não ter a disponibilidade que os fãs desejam. “Sempre tive uma boa relação com as pessoas, mas ali estamos em contexto de trabalho, é preciso não esquecer isso – às vezes a equipa leva-nos a correr ou temos de trocar de roupa e não estamos a dar o que as pessoas esperam, talvez tenha sido isso. Mas, ainda sobre a Catarina Avelar, fiquei muito triste e ela ficou também muito triste”, remata a intérprete sobre o tema.

A dois meses para o final das gravações da novela, Ana Guiomar admite que já precisa de férias. “Por acaso estou ansiosa, não tem a ver só com o cansaço, mas também porque o Diogo (Valsassina, o namorado) está parado, e de repente termos um tempinho para os dois, o que é bom. Ele está parado, mas está ótimo, está tudo bem”, garante.

“Estamos a fazer uma novela, neste caso o ‘Festa é Festa’, há dois anos e meio e acho que para toda a gente renovar, respirar outras coisas, acho que está toda a gente a precisar de férias. Para já ainda não tenho um destino escolhido, é sempre até à última, mas pelo menos pelo Alentejo vou passar. Gostava de fazer qualquer coisa de diferente este ano”, diz, à despedida.