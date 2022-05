Ana Guiomar despede-se da peça “Perfeitos Desconhecidos”

Ana Guiomar despediu-se da peça “Perfeitos Desconhecidos” depois de mais de um ano de trabalho. “Fui muito feliz!” afirmou.

A atriz esteve com a peça oito meses em cena no Teatro Maria Motos, em Lisboa, quatro meses de digressão pelo país e um mês no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.

Nas redes sociais, a intérprete assinalou este feito: “Fui muito feliz!”

Além do trabalho como atriz no teatro, a artista pode ser vista pelo público na novela “Festa é Festa”, da TVI, em que dá vida à personagem “Aida”, mulher de “Tomé” (Pedro Teixeira).

Atualmente, estão a decorrer as gravações da quarta temporada da trama da TVI.

Segue-se a apresentação do programa “Vai de Carrinho”, ao lado de David Carreira.