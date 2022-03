Ana Guiomar e Diogo Valsassina anunciam noivado

Ana Guiomar foi pedida em casamento pelo companheiro de longa data, Diogo Valsassina, esta terça-feira, um dia antes de completar 32 anos.

Depois de 14 anos de relação, o casal anunciou o noivado no Instagram da atriz e do ator depois de partilharem uma fotografia na qual destacam o anel de noivado de Ana Guiomar.

“Este vídeo serve para vos dizer que eu e o Diogo estamos com um problema. Quando as pessoas ficam noivas, que foto é que costumam postar?”, afirmou Ana Guiomar num vídeo, mostrando-se com a maquilhagem “completamente desfeita” depois de se ter emocionado com o pedido de Diogo Valsassina.

“É assim… Não sei o que dizer, não sei o postar, não sei nada! Amanhã, em dia de aniversário, faço uma fotografia toda linda. Até lá estou só a pairar de felicidade e amor. São estas as fotografias e vídeos possíveis até ao momento”, acrescentou na legenda da publicação.

O ator também assinalou o momento nas redes sociais. “A Ana Guiomar faz anos mas eu é que recebi uma prenda. Parabéns fofa. A ti e a nós”.

Recorde-se que Ana Guiomar e Diogo Valsassina conheceram-se em 2004 durante as gravações da série “Morangos com Açúcar” (TVI), na qual faziam par romântico.

