Ana Guiomar estreia peça “Misantropo”

“Misantropo”, com Ana Guiomar, estreia a 3 de março. A peça de teatro de Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares conta com a encenação de Mónica Garnel.

A peça de teatro com a atriz da TVI faz parte da programação da “Odisseia Nacional”, do Teatro Nacional Dona Maria II.

O projeto arranca com as exibições no Centro Cultural Olga Cadaval e vai percorrer várias cidades do país.

Além da peça de teatro, Ana Guiomar também pode ser vista pelo público na novela “Festa é Festa”, da TVI, na qual dá vida à personagem de “Aida”.

Deste elenco fazem parte Pedro Teixeira, Pedro Alves, Manuel Marques, Beatriz Barosa, Marta Andrino, Inês Herédia, entre outros.