Ana Guiomar tem novo programa

Ana Guiomar promete “eliminar o stress” dos portugueses com “Anti-Stress”, um novo programa da TVI que irá estrear em breve.

O anuncio foi feito este sábado pela estação televisiva, que divulgou o teaser onde revela que a atriz será a apresentadora deste formato, que irá exibir alguns dos vídeos mais engraçados e virais nas redes sociais.

Porém, além da apresentadora, “Anti-Stress” contará ainda com os comentário de Diogo Beja.

De recordar que Ana Guiomar faz parte do elenco de “Amar Depois” e é uma das concorrentes fixas do concurso “Ver p’ra Crer”, apresentado por Pedro Fernandes.

A namorada de Diogo Valsassina estreou-se no ecrã em 2003 com a série “Morangos com Açúcar”, na TVI, onde interpretou Marta Navarro.