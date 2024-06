Ana Hickmann pedida em casamento durante viagem a Portugal

Em novembro de 2023, Ana Hickmann foi agredida pelo ex-marido. A viver um novo relacionamento com Edu Guedes, a apresentadora foi pedida em casamento.

O último ano foi bastante atribulado para Ana Hickmann. Em novembro de 2023, a apresentadora brasileira, de 43 anos, avançou com uma denúncia de violência doméstica contra o ex-marido. Três meses após o término, reencontrou o amor ao lado de Edu Guedes, de quem é amiga há mais de 20 anos.

O casal viajou para Portugal e esta quinta-feira, 27 de junho, o chef, de 50 anos, decidiu dar um passo em frente ao pedir a estrela de televisão em casamento, confirmou a assessoria de Edu à página gshow.

O pedido aconteceu num restaurante em Lisboa. “O casal está muito feliz e agradece o carinho dos fãs”, revelou a página, citando um comunicado da equipa do apresentador.

Recorde-se que a comunicadora tem um filho, Alezinho, de dez anos, fruto do casamento terminado no ano passado com o empresário Alexandre Correa.