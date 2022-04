Ana Leal reage à suspensão da TVI

Suspensa pela TVI devido à entrega de e-mails privados ao Conselho de Redação, Ana Leal reagiu esta quarta-feira ao inquérito disciplinar que lhe foi colocado.

Vinte e quatro horas depois, a resposta. Depois de saber que foi suspensa da TVI devido à exposição dos emails trocados com o diretor de Informação ao Conselho de redação, Ana Leal respondeu, esta quarta-feira, ao “castigo”.

“O que não me poderão tirar”, escreveu a jornalista no Facebook, ao recordar um Troféu de Televisão da revista “TV 7 Dias” que partilhou com a sua equipa, André Carvalho Ramos, Sara Bento e Cláudia Rosenbush.