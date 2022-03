Ana Maria Braga é a nova companhia das manhãs de domingo na Globo

“Mais Você” tem estreia marcada para o dia 29 de novembro, às 9.00 H. Programa de Ana Maria Braga traz novidades, reportagens exclusivas, atualidade e culinária.

A apresentadora é a nova companhia das manhãs de domingo na Globo já a partir do dia 29 de novembro, data de estreia do “Mais Você” no canal.

Às 9.00 H de domingo, o público ai poder assistir aos melhores momentos do programa, com reportagens inéditas, novas histórias, temas sobre a atualidade e a tão famosa culinária.

Com a pandemia, Ana Maria Braga comanda o “Mais Você” diretamente da sua casa, em São Paulo.