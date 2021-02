Ana Maria Braga regressa a São Paulo para apresentar “Mais Você”

Ana Maria Braga despediu-se do Rio de Janeiro para regressar a São Paulo onde vai apresentar o programa “Mais Você”, da Globo, num novo cenário.

Depois de dez anos a apresentar o “Mais Você” nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Ana Maria Braga regressa a partir desta semana para os Estúdios da Berrine, em São Paulo, onde o programa estreou, em 1999.

“Sinto que voltei para casa depois de uma longa viagem”, referiu a apresentadora, acrescentando que está a rever amigos que só via e conversava pelo telemóvel e em reuniões online.

“Foi neste endereço que começou a minha história com o ‘Mais Você’. Estou muito feliz e com a sensação de que estou a estrear um novo programa, com aquele frio na barriga e com muita expectativa”, destacou.

Ana Maria Braga admitiu estar “ansiosa” para o regresso ao estúdio, sublinhando que o novo cenário “está extremamente diferente e lindo”.

A emissão de estreia contará com surpresas e entrevistas numa linha do tempo que vai mostrar por onde o ‘Mais Você’ já marcou presença, sobretudo, com os diferentes cenários do programa, que está há 21 anos no ar, a serem relembrados.