Ana Marques avisa mulher para pôr a máscara e leva resposta insólita

Ana Marques avisou uma mulher que estava sem máscara numa passadeira de peões e acabou por levar uma resposta insólita. Triste, a apresentadora da SIC desabafou nas redes sociais.

A comunicadora da estação de Paço de Arcos está cansada de que as pessoas não respeitem as medidas de higiene imposta pelo Governo para combater a pandemia da covid-19.

“Por mim, fechavam já as escolas. Por mim, os militares vinham para a rua pôr-se ao lado das polícias com missão pedagógica e dissuasora. […] Por mim, adiavam-se as eleições. Porque se nós temos que virar a nossa vida (pessoal e profissional) do avesso, a letra da Constituição também pode levar um ‘empurrãozinho’ excecional que a Democracia não morre por isso”, disse a profissional da SIC no Instastories, ferramenta do Instagram, depois de referir que tem vivido “carrosséis de estado de alma” por causa do novo coronavírus.

Ana Marques explicou ainda que a sua indignação só piorou quando tentou alertar uma mulher de 60 anos que não tinha máscara consigo e obteve como resposta um dedo do meio.

“Fiz-lhe, de dentro do meu carro, um gesto que traduzia em mímica: ‘Minha senhora, falta-lhe a máscara’. Isto foi o que recebi de volta”, contou.