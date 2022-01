Ana Marques e José Figueiras na “Casa Feliz” e Diana e Baião “negativos”

Ana Marques e José Figueiras substituíram os apresentadores de “Casa Feliz”, Diana Chaves e João Baião, que estão em isolamento profilático e deram negativo no primeiro teste à covid-19.

Com Diana Chaves e João Baião em isolamento profilático depois de terem estado em contacto com Tânia Ribas de Oliveira, que testou positivo à covid-19, o formato da SIC foi apresentado por José Figueiras e Ana Marques.

“Bom dia. Hoje quem abre as portas da ‘Casa Feliz’ é o Zé Figueiras e a Ana Marques. Fique connosco e veja as surpresas que temos preparadas”, pode ler-se numa fotografia partilhada no início da manhã no Instagram do formato.

Posteriormente, foi ainda publicada uma mensagem enviada pelos apresentadores aos telespectadores.

“[…] Eu e o João estamos em casa, por precaução. Já fizemos o teste, está tudo bem. Vamos fazer outro e vai estar tudo bem, de certeza absoluta, mas por precaução vamos ficando em casa e depois logo se vê”, disse Diana Chaves