Ana Marta Ferreira ficou em segundo no “Hell’s Kitchen”: “Num restaurante não fico chateada por estar à espera”

Ana Marta Ferreira ficou no segundo lugar do “Hell’s Kitchen Famosos”, um programa no qual Lourenço Ortigão acabou por levar a melhor.

Feliz da vida: segunda classificada no programa da SIC “Hell’s Kitchen Famosos”, a seguir a Lourenço Ortigão, a atriz Ana Marta Ferreira faz o melhor balanço do formato apresentado por Ljubomir Stanisic. “Foi uma vitória para todos. Acho que foi muito justo o triunfo do Lourenço Ortigão, porque desde o início fez sempre pratos incríveis. Foi uma grande surpresa ficar em segundo lugar. Tive uma grande evolução no programa, mas nunca esperei chegar ao segundo”, diz, em conversa com a N-TV.

E depois do programa? “Tenho cozinhado mais, mas coisas diferentes do que fazia habitualmente. Tenho outra visão das coisas. Se calhar, se vou a um restaurante, não fico tão chateada de estar à espera”, brinca.

“Sempre gostei muito de cozinha, sigo muitas páginas de Instagram sobre comida, estou sempre a ver coisas novas e sempre tive vontade de experimentar. Desde o ‘Hell’s Kitchen Famosos’ ponho tudo mais em prática”, garante.

“O meu filho ainda não pediu nada do que fiz na televisão, mas tenho as receitas. Mas ele está muito feliz com os meus cozinhados, comecei a fazer outras coisas, de outra forma, com muito cuidado. Por exemplo, o peixe ao sal, que nunca tinha comido e é muito simples de fazer. Depois, na confeção dos bifes, ponho a manteiga, o tomilho, essas coisas todas, são pequenos pormenores aos quais dou mais atenção”.

Depois do programa de cozinha, segue-se a participação na nova novela da SIC, “Senhora do Mar”, protagonizada por Sofia Ribeiro. “Já fui e voltei aos Açores. Estivemos na ilha Terceira e foi muito especial. Aquela ilha é muito bonita, foi ótimo termos começado lá, fiquei na ilha duas semanas e meia, fui quase residente, as pessoas são maravilhosas e o projeto fala nas ilhas”, remata.