Ana Moura e Pedro Mafama trocam mensagens de carinho: “Seguimos juntos”

Ana Moura sempre foi discreta em relação à sua vida pessoal e, por isso, surpreendeu os fãs ao escrever algumas palavras de afeto ao artista Pedro Mafama.

A fadista, de 42 anos, está grávida do primeiro filho que é fruto da relação amorosa que mantém com o músico. No entanto, nunca se pronunciou ou expôs a relação até que, esta terça-feira, 30 de novembro, fez uma publicação no Instagram, na qual escreveu uma declaração de carinho.

A intérprete partilhou uma fotografia, em que aparece em palco com o músico: “Por este rio abaixo, seguimos juntos”.

Também Pedro Mafama fez uma publicação nas redes sociais, em que se refere carinhosamente a Ana Moura. “E obrigado à minha Moura encantada pela aparição divina”, pode ler-se na legenda.

Na caixa de comentários vários foram os rostos conhecidos que reagiram à publicação da fadista. Teresa Landeiro comentou: “Que fotografia bonita”. Já Mayra Andrade disse: “Que lindos”.

Famosos como Jéssica Athayde, Filipe Vargas, Luís Borges, Cuca Roseta e Merche Romero optaram por deixar apenas emojis em forma de coração.