Ana Moura fala sobre perdas: “Confrontei-me com a minha própria morte”

Ana Moura esteve neste sábado no programa “Alta Definição”, conduzido por Daniel Oliveira, e abordou as perdas entre família e amigos.

Um relato emocionante. Na entrevista a Daniel Oliveira, neste sábado, no programa “Alta Definição”, a cantora lembrou as recentes pessoas que perdeu, entre amigos e família. Ana Moura começou por falar da perda do irmão.

“Foi a minha sobrinha que me ligou e depois fui eu que dei a notícia aos meus pais. Parei à porta deles em pânico. Eu quando cheguei ainda deixei na dúvida, que a coisa não tivesse mesmo acontecido, mas disse que tinha acontecido um acidente. Dei um comprimido a cada um para se acalmarem”, relatou.

“Eu perdi o Prince, que foi uma grande amizade. Depois perdi a minha prima, que era a minha melhor amiga, éramos como gémeas”. “E depois a morte do meu irmão. Foi um choque. E a minha avó também, a minha avó Guilhermina”, acrescentou.

“Isso mete-te em confronto com a tua existência e confrontei-me com a minha própria morte”, admitiu Ana Moura.