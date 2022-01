“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: Ana Paula expulsa do formato

Ana Paula, uma das pretendentes de António Gonçalves, foi expulsa, este domingo, do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”.

O agricultor escolheu a concorrente para abandonar a quinta de Chaves e o formato da SIC, restando assim as pretendentes Neusa e Susana.

“Isto é complicado, é muito díficil para mim, é uma tristeza enorme”, referiu o agricultor.

“Sinto-me um bocadinho triste mas sinto-me bem”, afirmou Ana Paula, depois da expulsão.

António Gonçalves já tinha admitido que está mais próximo e tem uma afinidade com Neusa Marques. No entanto, o agricultor afirmou que “no campo” nunca gostou de Ana Paula. “Vi logo que ela nem sequer gosta do campo, nem quer saber do campo para nada”, referiu.

