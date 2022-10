Ana Rita Clara assinala dez anos da TVI Ficção: “Queremos que celebrem connosco”

O canal assinala, esta terça-feira, 25 de outubro, dez anos de existência. Repetições de novelas e séries são um sucesso e já conquistam novos públicos.

Dia de festa para a TVI Ficção, que celebra dez anos e, nesta tarde, reúne as estrelas das novelas e das séries numa festa na Quinta da Pimenteira, em Lisboa, a partir das 18h00. Um evento para comemorar, segundo a estação, “dez anos de histórias que ficam para a História, de emoções, memórias, crescimento e evolução”.

“A TVI Ficção está de parabéns e queremos que todos celebrem connosco. Dia 25 de outubro pelas 19h00 estaremos em direto no canal, para celebrarmos juntos esta data especial e este momento de crescimento”, disse Ana Rita Clara em declarações à N-TV. “As surpresas e os protagonistas que tanto gostam não vão faltar”, acrescentou.

Ana Rita Clara e Paula Neves estiveram, esta segunda-feira, 24 de outubro, no “Dois às 10”, com a dupla de apresentadores Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, e fizeram um balanço da primeira década da TVI Ficção.

“O que seria da nossa vida sem histórias que vêm desde o tempo da nossa ‘trinca espinhas’ (Paula Neves)? Toda a ficção continua a agarrar as pessoas e, também, novos públicos, nomeadamente o mais jovem”, começou por garantir a “sénior adviser”. “As pessoas lembram-se das personagens durante todos estes anos e isso marca os telespetadores. Estamos numa rota de crescimento, é um caminho que estamos a fazer todos juntos, as pessoas continuam a adorar o nosso histórico e tem a ver não só com a qualidade e com os atores, mas com o poder que é a ficção, que é uma grande marca da TVI”, acrescentou Ana Rita Clara.

“Temos três novelas seguidas e os ‘Morangos com Açúcar’ continuam a ser sucesso único, a maior parte dos atores começou ali”, lembrou a responsável do canal.

Paula Neves está há 21 anos na TVI e cresceu com a estação. “Lembro-me que assisti ao nascimento da TVI Ficção com grande prazer porque custava imenso que as nossas novelas não voltassem a ser vistas, porque aquilo saiu-nos mesmo do pelo!” começou por referir a atriz, que afirmou que há um novo público”, muito atento, por exemplo, “às repetições dos ‘Morangos com Açúcar’”.

Nesta tarde, na festa da Quinta da Pimenteira, em Lisboa, vão passar as principais caras da estação, mas o canal quer dar a oportunidade a um dos seguidores do Instagram da TVI Ficção de participar neste evento, podendo, assim, ver e estar perto de alguns dos atores mais acarinhados, que irão marcar presença neste momento.

Nesta terça-feira a TVI Ficção vai exibir no dia de aniversário “O Bando dos Quatro”, “Inspetor Max”, “Morangos com Açúcar”, “Amar Demais”, “Belmonte”, “Feitiço de Amor”, um especial dos “10 anos de TVI Ficção”, “Batanetes” e “O Prédio do Vasco”.