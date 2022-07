Ana Rocha lembra denúncia de violação sexual: “O silêncio é o maior inimigo”

Ana Rocha lembrou, esta sexta-feira, 8 de julho, a denúncia de violação sexual que fez durante uma gala de entrega de prémios em 2020.

A atriz e realizadora abordou o momento em que revelou ter sido alvo de violação sexual aos 17 anos na sua entrevista com Maria Cerqueira Gomes no programa das tardes da TVI “Goucha”.

“Muitas pessoas talvez não percebem o porquê de passados tantos anos se referir ou se falar. O lugar de onde eu venho é o lugar da verdade e da honestidade. Senti um peso maior em relação a essa situação por, precisamente, estar a viver numa fase em que a minha carreira tinha explodido de uma forma positiva e o meu foco é um cinema de linguagem social e de aproximar à realidade das pessoas e não fazer só cinema como uma forma de arte”, disse.

“Começou a ser um peso para mim o facto de sentir que tinha um segredo e que ainda por cima era um segredo numa altura em que muita gente começou a falar sobre os direitos das mulheres e as questões de assédio. Comecei a sentir que tinha uma obrigação maior para com as mulheres, as meninas deste país”, prosseguiu.

A intérprete assegurou que nunca quis destruir a carreira de ninguém. “Não tenho, nem nunca tive a intenção, de apontar o dedo à pessoa, destruindo uma carreira. Deixei de sentir que podia continuar a ‘colaborar’ numa espécie de silêncio”.

“Acho que o silêncio é o maior inimigo nos casos de violência, seja qual for o caso de violência. Senti essa obrigação de partilhar essa história, que é triste, violenta, mas que tem um desfecho muito menos pesado do que aquilo que poderia ter sido”, concluiu.