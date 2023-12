Ana Sanchez, ex-concorrente do “MasterChef Portugal”, ajuda criança com síndrome rara

Matilde, de quatro anos, sofre com Síndrome de Rett. Ana Sanchéz está a ajudar para conseguir um colete e uma cadeira para a menina.

Ana Sanchez, ex-concorrente do “MasterChef Portugal”, da edição de 2022, está a ajudar Matilde, uma menina de quatro anos e que tem Síndrome de Rett “uma doença rara, que faz com que tenha várias dificuldades no seu desenvolvimento”, diz.

Para isso, a “chef” está a pedir ajuda para donativos para a família da menina para que possam garantir as necessidades, como as consultas de terapia e um colete postural.

À N-TV, Ana Sanchez contou mais sobre como está o processo. “Conseguimos gratuitamente o colete para a Matilde, que o vai experimentar na sexta-feira”, começou por dizer.

Desta forma, o dinheiro angariado previamente para esse acessório “fica para pagar as terapias”, que custam algumas centenas de euros por mês.

Além disso, Matilde também vai precisar de um carrinho específico, para o qual é necessário “angariar quatro mil euros”. É esse o “objetivo para 2024”, conta.