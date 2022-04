Ana Soares foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa do “Big Brother”, da TVI, durante a gala deste domingo à noite, 26 de setembro.

A concorrente acabou por ser a menos votada para ficar na casa recebendo cerca de 56% das votações. Já a participante Débora contabilizou com 44% e ficou a salvo para mais uma semana em jogo.

Por sua vez, Bruno, que também estava nomeado, recebeu 41 por cento do público, sendo também salvo, logo no início do programa.