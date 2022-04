Expulsa do “BB”, Ana Soares recorda aborto: “Comprei umas botinhas e perdi o bebé”

Ana Soares foi a segunda expulsa do “Big Brother” 2021. A ex-concorrente, de 30 anos, obteve 56 por cento dos votos e abandonou assim a “casa mais vigiada do país”. Em entrevista, recorda o drama com o aborto que sofreu.

Em conversa com a N-TV, na manhã desta segunda-feira, Ana Soares falou sobre a sua experiência no “reality show” e sobre o que se segue. A ex-concorrente, natural da Gafanha da Nazaré, começou por abordar o que falhou no seu jogo.

“Falhou talvez mostrar um bocadinho mais, falhou talvez ser mais opinativa, falar mais basicamente. Não é que eu não falasse, porque eu falava, não era se calhar um conteúdo tão apelativo como o dos outros colegas. Se calhar, o facto de falarem mais alto e serem mais exuberantes chamasse mais à atenção”, referiu.

Ana Soares diz que pretender voltar “à vida normal” e ao trabalho.

“Tenho uma família para onde voltar, a entrada no ‘Big Brother’, foi mesmo uma experiência, um desafio novo, algo que eu queria muito ter na minha vida e acabei por conseguir “, revelou.

No entanto, a vida da concorrente nem sempre foi fácil e durante muito tempo sofreu com fobia social.

“Felizmente, a minha fobia social está controlada. Já ultrapassei, 100 por cento não acredito mas 90 por cento está ultrapassada com terapia e psiquiatras, as coisas resolvem-se, temos de procurar ajuda quando precisamos dela e foi o que tive de fazer. Andei muitos anos com fobia social e tive de enfrentar. Eu já devia ter pedido há muito tempo mas entretanto tive um obstáculo que não dava para contornar sem pedir ajuda e tive de pedir ajuda”, contou.

“Talvez esta barreira que eu tenho em não deixar muita gente aproximar-se e não querer muita gente à minha volta seja derivado à minha fobia social, algumas sequelas que ela tenha deixado na minha mente, mas claro que no ‘Big Brother’ estar-me a expor para milhões de pessoas foi sem dúvida mais desafio passado com sucesso”, acrescentou.

A vendedora confessou ainda que pediu ajuda quando frequentava o ensino secundário.

“Os exames nacionais tinham mais ou menos a duração de duas horas e ao final de meia hora já estava com vontade de sair dali portanto, tive de procurar mesmo ajuda para ultrapassar aquilo ou não fazia os exames e não fazia o décimo segundo ano”, completou.

Ana Soares sofreu ainda um aborto espontâneo, algo que a marcou.

“Estava numa relação com cerca de dois anos, em dezembro [2017] pediu-me em casamento e eu aceitei e ficamos noivos. Em janeiro descobri que estava grávida e em março perdi o bebé. Foi complicado. (…) No dia em que fazia os três meses de gravidez comprei umas botinhas e um ‘babygrow’ e no dia seguinte perdi o bebé “, revelou.

Este foi um momento que abalou a sua relação que acabou por chegar ao fim.

“Ele esteve muito ao meu lado, foi um excelente companheiro, mas eu fechei-me e acabei por afastá-lo, também não queria muito contacto com ninguém e acabou por sofrer com isso e acabamos por nos afastar. Foi uma bola de neve, começou na perda do bebé e depois o cancelamento do casamento e em setembro acabamos”, afiançou.

Ainda em clima de relações, Ana Soares falou do reencontro com Nuno.

“Foi o reencontro de dois amigos porque eu tinha e tenho alguém e o Nuno é uma excelente pessoa, mas somos só amigos”, afirmou.

Continuando no clima de romance, Ana Soares diz que acredita numa possível relação entre Joana e Ricardo.

“Lá dentro talvez ela não queira uma relação, nós tivemos esta conversa várias vezes e ela não fecha as portas”, explicou.

“Acredito que com a minha saída haja uma vulnerabilidade da Joana e ela possa apoiar-se mais no Ricardo e, obviamente, se ele é o porto seguro dela talvez isso possa acelerar sentimentos não nego, mas achei-a muito decidida, para menos para já, em não ter uma relação”, acrescentou.

Já em relação a Bruno e à sua confissão de estar apaixonado não está tão otimista.

“Só vejo uma possível atração do Bruno pelo Rui Pinheiro, porque é com quem brinca mais, mas honestamente acho que foi mais para fintar a Ana que outra coisa”, disse.

No que toca Ana Morina e à causa da sororidade, Ana Soares afirma que ” ela está-se a enrolar nela própria”.

“Ela entrou com uma boa causa, mas ela é a primeira, daquilo que eu vi ainda ontem na gala, a não por essa sororidade em prática. Nomear alguém que fez um pão para toda a gente e não limpou a farinha não faz sentido nenhum. As mulheres vão-se unir, a mulher fez o pão e ela limpa a farinha, não há problema nenhum, nem sequer precisava de dizer nada. A sororidade é mesmo assim, vamo-nos juntar todas e ser unidas, não é apontar e dizer tens de fazer, tem de ser e depois quando tem de jogar usa o outro lado da moeda não está a ser nada coerente. (…) Na cabeça dela nós tínhamos já um pacto inicial que nem era preciso ser falado pois, só por sermos mulheres iria acontecer e não acontecia”, explicou.

Durante a conversa, a ex-concorrente referiu ainda que considera António, Ana Barbosa, Ricardo, Rui Baptista e João os concorrentes mais fortes e Maria, Aurora e Lourenço os mais fracos.