Realizadora Ana Rocha Sousa recebe dois prémios em Veneza

Ana Rocha Sousa venceu dois prémios no Festival de Cinema de Veneza com “Listen”. O filme arrecadou o troféu de Leão do Futuro – Prémio Luigi De Laurentiis para o Melhor Filme de Estreia e ainda o Prémio Especial do Júri Orizzonti.

A também atriz esteve presente na 77.ª edição do evento de cinema para viver um dia inesquecível: Ana Sousa recebeu dois prémios com o filme “Listen”, que tem Lúcia Moniz no elenco.

Para casa, a intérprete portuguesa trouxe o prémio Leão do Futuro – Prémio Luigi De Laurentiis para o Melhor Filme de Estreia e ainda o Prémio Especial do Júri Orizzonti, pelas questões sociais.

Recorde-se que a obra cinematográfica da realizadora portuguesa já tinha recebido os prémios de Bisato d’Oro de melhor realização e também com o prémio Sorriso Diverso Venezia.

Ana Rocha Sousa ficou conhecida pelo público depois de ter participado na série juvenil da TVI “Morangos com Açúcar”.