André Ventura sobre Rita Pereira: “Desta cabeça não se pode esperar muito”

André Ventura recorreu ao Twitter para reagir à comemoração de Rita Pereira após a condenação do líder do Chega por “ofensas do direito à honra” a uma família do bairro da Jamaica, no Seixal.

O líder partidário partilhou, esta quarta-feira, 8 de dezembro, a notícia que dá conta do contentamento da atriz e respondeu.

“A Rita Pereira, que confundiu a lua com a iluminação de um estádio de futebol, também acha que cometi um crime e está feliz. Desta cabeça não se pode esperar muito, ela podia era abrir a sua casa luxuosa para os moradores do Bairro da Jamaica”, escreveu.

Recorde-se que a intérprete tinha partilhado, no Instagram, a enorme satisfação que sentia pela sanção aplicada ao político.

“Estou muito bem impressionada, muito bem impressionada mesmo. Não deveria, eu sei, deveria ser ‘normal’, mas é tão raro um crime racial ganhar em tribunal que… e ainda mais sendo um desfavor de alguém num cargo político: esta família do bairro da Jamaica acabou de ganhar um processo contra um político”, escreveu Rita Pereira. “Fez-se justiça no Supremo Tribunal. É importante assinalar quando a justiça em Portugal funciona”, afirmou.

Em causa estão os insultos que André Ventura proferiu durante um debate com Marcelo Rebelo de Sousa aquando da campanha para as eleições presidenciais.